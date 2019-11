La Serie A si ferma per la pausa delle Nazionali. L’occasione è buona per fare un bilancio, squadra per squadra, del percorso svolto in queste prime 12 giornate di campionato. Una sorta di pagella del primo trimestre, proprio come avviene a scuola, con tante sorprese e alcune insufficienze da recuperare da qui alla fine della stagione