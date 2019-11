1/20 ©Getty

Meglio un ruolo in prima linea o un incarico dietro le quinte? La risposta l’ha data Luca Gotti, promosso e confermato sulla panchina dell’Udinese nonostante le perplessità iniziali: "Non voglio fare il primo allenatore, non m’interessa la fama e i soldi non sono una mia priorità", spiegava dopo la vittoria contro il Genoa lo scorso 3 novembre. Decisione controcorrente per l’ex collaboratore di Sarri al Chelsea e di Donadoni, perplessità dettate dai trascorsi in Serie B a Trieste e Treviso. "Stare sotto i riflettori ti cambia alcuni equilibri della vita, ma la dirigenza mi ha tolto pressione e mi ha lasciato autonomia", ha raccontato lo stesso Gotti a Sky Sport. Sarà ancora lui a guidare i bianconeri contro la Sampdoria dopo la sosta, fiducia per un mister in seconda dai tanti colleghi in Serie A: non mancano volti noti e figure importanti nello spogliatoio, meno votate alla celebrità ma intoccabili per i mister. Chi sono i vice allenatori del campionato?

VIDEO. Gotti: "Dirigenti Udinese mi hanno lasciato autonomia"