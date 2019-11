Chi ha fatto palo? Sono in totale 87 i legni colpiti in queste prime dodici giornate di campionato. Più di 7 di media a giornata, anche se inferiori ai 90 dello scorso anno allo stesso punto del calendario. Il Napoli è primo in questa speciale classifica della sfortuna (dati Opta). Qual è invece il calciatore più volte a un passo dal gol? E la squadra "graziata" più volte dai pali?