Dopo il nome in Piemonte Calcio nel videogioco FIFA 20, anche in Football Manager 2020 i bianconeri avranno un altro nome: si chiameranno infatti Zebre, come il vecchio simbolo della Juventus. Sega e Sports Interactive hanno dovuto dunque adeguarsi come fatto da EA Sport per FIFA 2020 scegliendo un nome originale per la squadra.

La partnership tra Juventus e Konami

Una scelta che è la conseguenza dell’intesa annunciata in estate tra i bianconeri e Konami, che per il suo videogioco ha messo in commercio in Italia una Juventus Edition, riproducendo dettagliatamente i volti dei giocatori presenti nella rosa bianconera. Inoltre Miralem Pjanic è stato nominato Ambassador PES, mettendo la sua immagine nella copertina del videogioco. Un accordo che ha portato PES 2020 a riprodurre fedelmente ogni aspetto della società bianconera.