Fiorentina, 5-1 in amichevole all'Entella. Montella: "Non vediamo l'ora di giocare". I GOL

I viola vincono in amichevole contro l'Entella: Ghezzal protagonista con una doppietta, in gol Boateng, Benassi e Lirola. Montella: "Buone indicazioni, quando arrivi alla sosta con una brutta sconfitta non è facile: non vediamo l'ora di tornare in campo"

Il campionato è fermo per la sosta, ma la Fiorentina torna comunque in campo al Franchi per un test amichevole contro l'Entella. Finisce 5-1 per i viola, autori di una buona prestazione. Montella schiera il 3-5-2, con Boateng al fianco di Ribery: per il resto in campo ci sono tanti calciatori che trovano meno spazio in campionato. Tra questi Ghezzal, tra i migliori: l'ex Leicester la sblocca dopo appena 4 minuti con un bel tiro dal limite dell'area. Il raddoppio è di Benassi, che devia in spaccata un assist di Boateng. Il ghanese fa 3-0 poco dopo, sfruttando una bella giocata di Venuti. Al 64' Ghezzal salta tutti e firma la sua doppietta personale, che vale il 4-0. Il quinto gol lo segna Pol Lirola, che sfrutta un fantastico passaggio filtrante di Ribery. Nel finale arriva anche il 5-1: per l'Entella va a segno De Luca.

Montella: "Sensazioni positive, non vediamo l'ora di giocare"

Queste le parole di Vincenzo Montella dopo il test del Franchi: "Le sensazioni sono buone, abbiamo dato intensità alla gara – ha dichiarato l'allenatore viola – Siamo soddisfatti anche di chi ha giocato meno, alla fine le amichevoli servono a questo. Quando si perde e poi c'è la sosta è sempre difficile, vogliamo tornare in campo il prima possibile per cancellare la brutta prestazione di Cagliari che ci ha fatto perdere in quel modo. Ribery sta bene, non ha bisogno di andare sempre al massimo e questa gara è servita anche a lui. Ghezzal? Sicuramente per noi è una risorsa, ha qualità e può fare molto bene. Venuti? Ha fatto benissimo, è un giocatore che apprezziamo molto". Sul modulo, aggiunge: "Non so se cambierò, le valutazioni da fare sono tante e ci potrebbe stare anche la difesa a quattro col Verona. Stiamo cercando le soluzioni migliori a centrocampo per sopperire a delle mancanze, ogni allenamento mi dà delle indicazioni".