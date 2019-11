Ancelotti-Rizzoli, scintille su Napoli-Atalanta: ciò che è accaduto

Posto che per "il gioco andava interrotto" Rizzoli non intendeva che fosse rigore, quello con l'allenatore del Napoli è stato solo il momento più vivace di un incontro mai così lungo e partecipato. Rizzoli ha per esempio chiarito al presidente del Lecce Sticchi Damiani che l'errore sul famoso gol annullato a Lapadula contro la Lazio fu dell'arbitro e non del Var, che ha limiti ben precisi sui calci di rigore, e mostrato decine di episodi con relativi video e audio dei dialoghi tra arbitro e cabina Var. Con una critica e un mea culpa: voi dovete studiare meglio le novità regolamentari , ma noi saremmo dovuti venire nei vostri raduni a illustrarvele e dobbiamo comunicare meglio. L'inizio sarà la pubblicazione sul sito dell'Aia delle spiegazioni ufficiali delle decisioni più discusse. Già dal girone di ritorno se non prima potrebbe essere realtà.