Probabili formazioni di Torino Inter

Tornare a vivere una notte da grande dopo aver ritrovato il sorriso a Brescia da una parte, continuare la rincorsa alla Juventus capolista dall'altra. Torino e Inter, strade diverse ma stessi obiettivi. "Se giochiamo da squadra, allora li mettiamo in difficoltà", ha spiegato Mazzarri in conferenza stampa. I granata hanno vinto gli ultimi due incontri interni contro i nerazzurri, che non centrano il successo contro Belotti e compagni da cinque match di Serie A. Dall'altra parte però i ragazzi di Conte sembrano infallibili lontano da San Siro, dove hanno vinto sei volte su sei. 31 punti nelle prime 12 partite il bottino raccolto dall'Inter, mai così bene nell'era dei tre punti a vittoria. Non c'è dunque momento migliore di questo per poter infrangere il tabù Toro.

Torino, Verdi verso la panchina

La lista degli infortunati per Mazzarri è veramente lunga. Lesione al ginocchio e stiramento muscolare per Lyanco e Laxalt. Entrambi non saranno disponibili, al pari di Iago Falque. In difesa quindi spazio a Bremer. Recuperati sia Baselli che Zaza ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina, come Verdi. Berenguer-Belotti il probabilissimo tandem d’attacco. Notte speciale per Izzo, che proprio all'Inter ha segnato il primo gol della sua carriera in Serie A nel gennaio del 2015.

TORINO (3-5-2) Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Lukic, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Inter, Conte non pare voler rischiare

Qualche indisponibile anche per Antonio Conte, che non sembra voler rischiare dal momento che l'Inter mercoledì è attesa dalla trasferta sul campo dello Slavia Praga, match praticamente decisivo per il proseguo del cammino in Champions League. Niente da fare quindi per Sensi, Gagliardini e Asamoah, che molto probabilmente non partiranno per Torino. A centrocampo Barella e Vecino sono i favoriti. Assenti Politano e Sanchez. In difesa nessun problema per de Vrij.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.