Il maltempo continua a imperversare sul Nord Italia, con l'allerta rossa a Genova che fino alla giornata di ieri aveva messo in dubbio lo svolgimento della partita tra Sampdoria e Udinese. La gara, però, dovrebbe giocarsi regolarmente alle 18, come reso noto da Stefano Anzalone, consigliere delegato allo Sport del Comune ligure: "Il terreno ha retto bene". L'allerta rossa terminerà a mezzogiorno (verrà declassata a gialla), orario in cui è attesa anche una nota ufficiale. "Stando al quadro di adesso si giocherebbe, ma la decisione sarà presa domenica a mezzogiorno e comunicata in conferenza stampa", aveva precisato ieri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Al momento non piove sulla città e le previsioni sono in miglioramento. Ovviamente l'ultima parola sul terreno di gioco spetterà all'arbitro (Luca Pairetto).