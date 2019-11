La Protezione Civile ha emanato l'allerta arancione per la giornata di oggi su tutta la Puglia meridionale. Precipitazioni intense e forte vento sono previste in serata durante Lecce-Cagliari in programma alle 20.45

Le condizioni atmosferiche rischiano di essere protagoniste nel posticipo tra Lecce e Cagliari. La Protezione Civile ha infatti diramato l'allerta arancione, ovvero rischio medio-alto, per la giornata di domenica sulla città salentina e in tutta la Puglia meridionale. Un week end all'insegna del maltempo che potrebbe condizionare il programma della 13^ giornata.

Previsti pioggia e vento al Via del Mare

Le previsioni annunciano degli acquazzoni che interesseranno la zona dello Stadio Via del Mare, con particolare rilievo soprattutto in serata. A complicare la situazione sono anche le previsioni sul vento forte che colpirà la città pugliese. Al momento tuttavia non si parla di gara a rischio, la situazione verrà monitorata con il passare delle ore, con particolare attenzione alla risposta che darà il manto erboso dello stadio. La partita è in programma alle 20.45.