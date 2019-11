L'Hellas sogna con Di Carmine, in gol contro la "sua" Fiorentina 13 anni dopo l'esordio

Tredici anni. Dalla Fiorentina alla Fiorentina. E partendo non solo dalla viola ma proprio da Firenze, che è la sua città. Tanto è il tempo che Samuel Di Carmine ha dovuto aspettare per la sua prima gioia in Serie A. Lui, un attaccante che ha girato l'Italia del pallone nord-sud-ovest-est e che ha trovato ora finalmente il primo gol nel massimo campionato. La rete segnata contro la "sua" Fiorentina, e con la maglia del suo Verona, è valsa l'ottavo posto in classifica, roba da far venire le vertigini a una neopromossa. L'accento della sua voce nell'intervista del post partita è uno di quelli che non si possono confondere, toscano al cento per cento: "Il primo gol in Serie A lo sogni da bambino, poi contro la squadra della mia città è stato ancora più bello". Ora una cena per tutti? "Magari porto la pizza al campo, così risparmio". Parole di uno che in carriera non si è mai risparmiato, in quei tredici anni trascorsi dal suo esordio in A proprio con la maglia della Fiorentina. Lui, al tempo, un giovane di diciotto anni prodotto del vivaio viola, che nella stagione 2006-07 giocherà le sue uniche due partite nel massimo campionato. L'ultima datata febbraio 2007, entrando a match in corso contro l'Udinese al posto di… Giampaolo Pazzini. Oggi compagno, maestro del gol e suo capitano di questo Verona che vola sempre più in alto in classifica.