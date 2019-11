Probabili formazioni di Spal-Genoa

Semplici con il solito 3-5-2: Floccari-Petagna in avanti. Thiago Motta sceglie il 4-3-1-2 con Agudelo alle spalle di Pandev e Pinamonti

Partita conclusiva della 13^ giornata di Serie A, Spal e Genoa si giocano un importante match per la salvezza. Allo stadio Mazza la squadra di Semplici, al penultimo posto in classifica a quota 8, ospita quella di Thiago Motta, che è avanti di un punto. Un vero e proprio scontro diretto per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

La probabile formazione della Spal

Solito 3-5-2 per Semplici, che dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco formata da Floccari e Petagna. In mezzo al campo spazio a Murgia e Kurtic ai lati di Missiroli, con Strefezza e Reca sugli esterni. Il difesa Igor, Vicari e Felipe comporranno la linea a tre davanti al portiere Berisha.

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

La probabile formazione del Genoa

Thiago Motta punta sul 4-3-1-2, con Goran Pandev al fianco di Pinamonti. Il trequartista sarà invece Agudelo. A centrocampo Cassata e Schone accompagneranno Lerager. Romero e Zapata comanderanno la difesa, con Ghiglione e Criscito (al rientro) a completare la linea a quattro davanti al portiere Radu. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Favilli, aggregato alla prima squadra Cleonise della Primavera, che andrà a sostituire Kouamé. Non convocati El Yamick, Saponara, Barreca e Sanabria per scelta tecnica.

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Schone, Lerager, Cassata; Agudelo; Pinamonti, Pandev.