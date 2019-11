Bologna, Mihajlovic in conferenza venerdì con medici dell'Ospedale Sant'Orsola

L'allenatore del Bologna parlerà in conferenza stampa venerdì 29 novembre alle ore 11.00 insieme ai medici dell'Ospedale Sant'Orsola per fare il punto sul suo percorso di cure: diretta su Sky Sport 24

Il 13 luglio la conferenza stampa in cui Sinisa Mihajlovic confermò ufficialmente la sua malattia, venerdì 29 novembre l'allenatore del Bologna parlerà ancora una volta per fare il punto della situazione sul suo percorso di cure nella lotta alla leucemia. E lo farà a un mese esatto dal trapianto di midollo osseo a cui si è sottoposto il 29 ottobre scorso. Accanto a lui, i medici del Policlinico Sant'Orsola per chiarire anche quelli che saranno i prossimi step della terapia a cui si sta sottoponendo il serbo. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 a partire dalle ore 11.

Le ultime tappe del percorso di Sinisa Mihajlovic

La settimana precedente alla sfida contro il Parma, ha visto Sinisa Mihajlovic uscire dall'Ospedale in cui era ricoverato e successivamente assistere anche all'allenamento del suo Bologna. Nella giornata di venerdì 22 novembre è arrivato anche il comunicato stampa dell'Ospedale Sant'Orsola: "Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti".