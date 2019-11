Fuori programma in sala stampa, dove è arrivata tutta la squadra del Bologna per salutare il ritorno di Mihajlovic. Dzemaili: "Dire che ci sei mancato è poco, volevamo farti questa sorpresa anche se in questo momento sappiamo che non sei molto contento di noi". Poi Sinisa conferma: "Speravo di vedere in campo più forza e più sacrificio"

La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic è appena iniziata. Il preambolo è di Claudio Fenucci, ad del Bologna. La parola passa subito all'allenatore serbo, che però riesce a parlare solo per pochi secondi: "Volevo ringraziare tutti i presenti…" prima dell'immediata interruzione, un piacevolissimo fuori programma. Tutti i giocatori del Bologna entrano in sala stampa: "Ma non dovevano essere in campo ad allenarsi? - scherza subito lui - Mi fanno sempre delle sorprese, pur di non allenarsi fanno qualsiasi cosa". Poi il microfono a Dzemaili, il capitano della squadra: "Siamo qui per dirti solo due parole da parte della squadra e dello staff. Dire che ci sei mancato è poco, siamo contenti che sei tornato con noi. Volevamo farti questa sorpresa anche se in questo momento sappiamo che non sei molto contento di noi. Cercheremo di farti felice di nuovo. E grazie ancora di essere tornato".

Miha: "Sono incazzato con i giocatori"

Poi le parole dei medici, i ringraziamenti di Mihajlovic e le domande sul campo, lo ha ribadito proprio lui: "Ora non parliamo più della leucemia di Mihajlovic, ma di Mihajlovic l'allenatore del Bologna". E così il tema vira sul momento della squadra, di cui Sinisa non è affatto contento: "Io ho lottato ogni giorno in ospedale. Con la squadra ho cercato di essere sempre il più presente possibile, dalle chiamate Skype all'andare allo stadio. Tutti i giorni ho fatto dei sacrifici per arrivare a un certo obiettivo. Speravo di vedere in campo un po' di questa forza e di questo sacrificio. Purtroppo questo non è sempre successo, e questo mi dispiace molto. Devo dirvi che sono incazzato nero. Per i risultati, per il gioco, per l'atteggiamento. Ho già parlato coi ragazzi: da adesso in poi si deve dare il duecento per cento, e abbiamo già cominciato. Dobbiamo riprendere la normalità e tornare a fare punti. Tornare sulla giusta strada. E chi non lo fa avrà problemi con me, e vi assicuro che non è una cosa bella. Sono sicuro che usciremo da questo momento e vedremo il Bologna che io voglio vedere, quello dell'anno scorso e quello visto solo in alcune partite di quest'anno".