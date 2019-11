Calendario Serie A, le partite della 14^ giornata

Quali partite si giocano sabato 30 novembre?

Ad aprire la 14^ giornata di Serie A sarà l’attesissimo derby tra Brescia e Atalanta: una gara che mancava da tanti anni (la sfida più recente in campionato risale al 2006 in Serie B, 2-0 per i nerazzurri) e che si giocherà alle 15 al Rigamonti. Alle 18 riflettori accesi al Ferraris dove il Genoa di Thiago Motta affronterà il Torino di Mazzarri: in palio tre punti importanti per la classifica di entrambe. Posticipo serale, quello tra Fiorentine e Lecce che si giocherà al Franchi alle 20.45.

Quali partite si giocano domenica 1 dicembre?

Ad aprire la domenica calcistica sarà il lunch match tra Juventus e Sassuolo, in scena alle 12.30 all’Allianz Stadium. Tre invece le sfide in programma alle 15: Inter-Spal, con la squadra di Conte chiamata al successo per proseguire il duello al vertice con la Juve, Lazio-Udinese, e Parma-Milan, con i rossoneri che dovranno confermare i miglioramenti visti nel pareggio con il Napoli nel turno precedente. Alle 18 toccherà proprio alla squadra di Ancelotti scendere in campo contro il Bologna al San Paolo. Il posticipo serale invece andrà in scena al Bentegodi tra l’Hellas Verona e la Roma.

Quale partita si gioca lunedì 2 dicembre?

A chiudere il quattordicesimo turno di campionato sarà il match del lunedì sera, ore 20.45, tra Cagliari e Sampdoria. Dopo il rocambolesco pareggio contro il Lecce nell’ultimo turno, la squadra di Maran vuole tornare a vincere per continuare a sognare l’Europa. In casa Samp, invece, obiettivo continuità dopo la vittoria contro l’Udinese.

Qual è il big match della 14^ giornata?

Tanti i match interessanti di questo turno. Su tutti il derby tra Brescia e Atalanta, una gara che mancava da tanto tempo e che promette gol, emozioni e spettacolo. Da seguire con attenzione anche la trasferta del Milan al Tardini di Parma, così come l’impegno della Roma di Fonseca al Bentegodi contro l’Hellas Verona, tra le sorprese di questa prima parte di Serie A.

Il calendario della 14^ giornata

Sabato 30 novembre

Brescia-Atalanta, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra)

Genoa-Torino, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra)

Fiorentina-Lecce, ore 20.45, Dazn1 (canale 209 di Sky)

Domenica 1 dicembre

Juventus-Sassuolo, ore 12.30, Dazn1 (canale 209 di Sky)

Inter-Spal, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Lazio-Udinese, ore 15.00 (canale 209 di Sky)

Parma-Milan, ore 15.00, Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Napoli-Bologna, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Verona-Roma, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Lunedì 2 dicembre

Cagliari-Sampdoria, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra)