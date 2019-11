6/10

LORENZO INSIGNE (NAPOLI) - SCONSIGLIATO - Non è un buon momento per il 24 in maglia azzurra. In campionato solo una rete (rigori esclusi) e un xG generale non esaltante (3,14). Nelle ultime 6 partite Insigne ha centrato lo specchio solo in 4 occasioni. A livello percentuale invece appena il 40% dei suoi tiri si trasforma in 'tiro in porta'. Insomma, trovare la rete per Insigne sembra sempre più complicato