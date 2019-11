Genoa Torino, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

Rossoblù a caccia di un successo per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione, granata chiamati a riscattare il ko contro l'Inter nell'ultimo turno. Genoa-Torino, sabato ore 18, in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Una sfida che promette gol e spettacolo quella tra Genoa e Torino, secondo anticipo della 14^ giornata di Serie A. Al Ferraris, ore 18, si affrontano due squadre che non stanno attraverso il loro momento migliore di forma: il Genoa di Thiago Motta, terzultimo in classifica a quota 10 punti, dopo due pareggi nelle ultime due giornate, cerca un successo per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Discorso simile per il Torino, undicesimo a quota 14 punti, e battuto dall’Inter nell’ultimo turno (3 ko nelle ultime 4 gare di campionato). La squadra di Mazzarri può contare su una statistica favorevole: il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa, comprese le ultime due che si sono disputate al Ferraris. I rossoblù invece sembrano abbonati al pareggio: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha pareggiato più match dei rossoblù nell’anno solare 2019, ben 13 "X" in 32 partite (41%).

Dove vedere Genoa-Torino

La gara tra Genoa e Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La partita inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. A commentare il match saranno Gianluca Di Marzio e Renato Zaccarelli.