Inter, infortunio Stefano Sensi: andrà da uno specialista per un consulto

Sanchez e Barella tornano nel 2020

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Alexis Sanchez, operato alla caviglia ad ottobre, ha effettuato un controllo a Barcellona che ha confermato il buon decorso della fase riabilitativa: il cileno potrà riprendere l'attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie. Infine Kwadwo Asamoah, dopo tre settimane di lavoro personalizzato a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, è rientrato in gruppo in questa settimana mentre Nicolò Barella, sottoposto mercoledì scorso ad un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula, ha iniziato la fase riabilitativa. Per lui, così come per Sanchez, appuntamento nell’anno nuovo.