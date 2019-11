Da quando è al Barcellona ha segnato 187 gol. 10 in 15 presenze stagionali, per il momento. Luis Suarez è uno che di attaccanti ne capisce eccome, perché in quel ruolo è fra i migliori al mondo. Il numero nove del Barcellona, a 32 anni, è ancora centrale nel progetto di Valverde, che non ci rinuncia praticamente mai. Certo, l'età avanza e quindi è arrivato anche il momento di capire chi potrebbe, un giorno, prenderne il posto: "Ci sono molti giovani attaccanti che stanno giocando bene - ha commentato l'uruguaiano in esclusiva a One Football a margine della presentazione delle nuove scarpe della Puma - alcuni li guardo con piacere per via dei loro numeri". A partire da Lautaro Martinez, compagno in Nazionale del suo amico Messi e in un grande momento di forma con l'Inter - è incredibile, ma non dimentichiamoci che appartiene ad un'altra squadra. Se lo vorrei al Barcellona? Dipenderebbe da diverse circostanze, dalle esigenze del club. Magari un giovane attaccante talentuoso il Barça potrebbe averlo già in casa".

Lautaro e non solo

Non c'è tuttavia solo l'argentino nella lista di Suarez. Dalla Serie A alla Premier, dall'Inter al Chelsea: "Mi piace Abraham, il numero 9 del Chelsea. Secondo me è un attaccante incredibile, bravo a finalizzare e capace di fare grandi movimenti. Un altro che mi piace molto è Maxi Gomez, non solo perché è uruguaiano, ma anche perché ha le caratteristiche e la tecnica che piacciono alle grandi squadre". Chissà che il Barcellona, in sede di mercato, non lo possa accontentare.