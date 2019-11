Probabili formazioni di Lazio-Udinese

All'Olimpico di fronte la squadra di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie di fila in campionato e un Udinese vittoriosa solo una volta nelle ultime sette gare. Lazio con Correa e Immobile in attacco, Gotti ritrova Okaka e Becao. Fischio d'inizio domenica 1 dicembre alle 15

La Lazio non vuole fermarsi dopo cinque vittorie di fila in campionato, l'Udinese cerca di migliorare una classifica che l'ha vista conquistare i tre punti solo una volta nelle ultime sette gare: è il film della sfida in calendario domenica 1 dicembre alle 15 allo stadio Olimpico. Di fronte due squadre che si sono affrontate 80 volte in Serie A, con i biancocelesti che hanno vinto le ultime quattro sfide giocate a Roma. Una vittoria domenica permetterebbe a Correa e compagni di toccare quota sei successi consecutivi in Serie A, striscia raggiunta nell'era Simone Inzaghi solo una volta, tra settembre e ottobre 2017.

Lazio, Patric da valutare. Correa-Immobile in attacco

La vittoria in Europa League contro il Cluj, oltre a uno spiraglio per la qualificazione, ha restituito alla Lazio un Patric dolorante al polpaccio. In difesa dovrebbero così esserci Luiz Felipe e Radu con Acerbi. A centrocampo fiducia al quintetto titolare, con Luis Alberto e Milinkovic interni e Leiva davanti alla difesa. In attacco torna dal 1' dopo il turno di riposo europeo Ciro Immobile, già a segno 15 volte in questa Serie A. Lo affiancherà Correa, decisivo nella vittoria di giovedì contro il Cluj. Da valutare anche l'eventuale disponibilità di Berisha.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Udinese, tornano Okaka e Becao

Due rientri e due assenze sicure per Gotti in casa Udinese: l'allenatore ritrova Okaka e Becao dopo il turno di squalifica, ma perde per lo stesso motivo Jajalo mentre Sema continua nel programma di recupero allenandosi a parte. Becao potrebbe ritrovare posto in difesa, mentre Samir sarà l'esterno di sinistra nel 3-5-2 con Larsen dall'altra parte. C'è Walace in regia accanto a Mandragora e De Paul con Okaka assistito in avanti da Nestorovski, a segno nell'ultimo turno contro la Sampdoria.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka.