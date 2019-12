Verona-Roma, orari e dove vedere la partita in tv

Sarà il posticipo della domenica della 14^ giornata. Due vittorie per entrambe nelle ultime partite. Giallorossi con striscia aperta contro le neopromosse: 19 successi per la squadra di Fonseca. Tutte le informazioni su orari e programma della partita

Per entrambe sono arrivati i tre punti nell'ultima partita di campionato. La Roma ha vinto contro il Brescia all'Olimpico, successo interno anche per la squadra di Juric contro la Fiorentina. Per la squadra di Fonseca inoltre sono arrivati i tre punti con una vittoria larga in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir. I giallorossi hanno vinto le ultime 19 gare di Serie A contro un'avversaria neopromossa, è la striscia di successi più lunga nella storia della Serie A. La Roma ha trovato la rete in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha realizzato 17 gol. La squadra di Ivan Juric ha invece vinto le ultime due partite di Serie A giocate al Bentegodi, l'attuale tecnico del Verona infine non ha mai ottenuto tre successi interni consecutivi da allenatore nel massimo campionato.

Dove vedere Hellas Verona-Roma in tv

La partita tra Verona e Roma, valida per la 14^ giornata di Serie A, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La gara inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, la telecronaca sarà affidata a Trevisani con commento tecnico di Adani. I bordocampisti saranno invece Presello e Mangiante.