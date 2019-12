Continua il periodo no per la Fiorentina. Come se non bastassero le tre sconfitte consecutive, ultima quella contro il Lecce al Franchi, è arrivato anche l'infortunio di Franck Ribery. Proprio durante la gara persa contro i giallorossi, l'ex Bayern Monaco è uscito dal campo a fine prime tempo rimediando una lesione di primo/secondo grado al legamento collaterale mediale della caviglia destra. Un infortunio che terrà il francese lontano dai campi di gioco per alcune settimane.

Ribery ha già iniziato il protocollo terapeutico, come dichiarato nel report medico ufficiale dal club viola, e come testimoniato da un post che lo stesso Ribery ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il francese ha voluto lanciare un messaggio a tutto l'ambiente fiorentino, tranquillizzando i tifosi riguardo al suo rientro: "Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre. #ForzaViola".