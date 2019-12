Niente doppia cifra

Attualmente i gol realizzati da CR7 con la maglia della Juventus sono sette: uno in Champions e sei in campionato in sedici presenze. Rimasto fermo a quota zero reti col club nel mese di novembre per la prima volta dal 2009. È questa è anche la prima volta nelle ultime dieci stagioni che Ronaldo non raggiunge la doppia cifra entro dicembre (o nelle prime 19 partite, quelle disputate fin qui in calendario dalla Juve). Non lo scorso anno, il suo primo juventino, dove era già arrivato a quota 11. Non in (quasi) tutte le sue precedenti stagioni a Madrid: l'ultima volta che CR7 non aveva centrato la doppia cifra risale infatti al 2009-10, periodo del suo esordio in Blancos, dove registrò "soltanto" nove reti nelle prime diciannove sfide. E per trovare meno gol dei sette attuali bisogna ritornare al 2006-07, quando con la maglia dello United segnò cinque volte nella prima parte di stagione. Ora ottobre e novembre sono passati. Dicembre alle porte. E poi la grande attesa per il suo febbraio.