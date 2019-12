Juve, è già Natale: ecco il Christmash-Up. VIDEO

Il club bianconero celebra attraverso un video sui social l'arrivo del Natale. Dybala si trasforma in influencer, Ramsey in chef stellato. E Cristiano Ronaldo mangia il pandoro

"E tu che personaggio sei?". Con questa domanda la Juventus ha lanciato sui propri canali social un particolarissimo video per celebrare il Natale, o meglio il Christmash-up, nato per celebrare le differenze. Protagonisti della clip, ovviamente, i giocatori e le giocatrici del club bianconero, che interpretano diverse tipologie di personaggi. Così Barbara Bonansea recita il ruolo di chi scarta i regali soltanto dopo gli allenamenti anche durante il periodo natalizio, mentre Paulo Dybala tra un selfie e una foto postata su Instagram si trasforma in influencer. Poi ci sono Blaise Matuidi, il "giramondo" che preferisce partire verso mete esotiche, e Aaron Ramsey, lo "chef" che rende il pranzo di Natale un vero e proprio cooking show. Infine ci sono Cristiana Girelli, "fanatica della festa", Cecilia Salvai, la "gamer" che non vede l'ora di giocare al tavolo con gli amici, e Leonardo Bonucci, il "perfezionista dei regali". In chiusura, immancabile, anche Cristiano Ronaldo, che addentando una bella fetta di pandoro augura a tutti "Buon Natale".