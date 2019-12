L'Osservatorio del Calcio ha stilato la top 20 dei giocatori più presenti in campo con la maglia della Juventus negli ultimi dieci anni. La classifica si basa sulla percentuale più alta di minutaggio dal 2009 a oggi in Serie A rispetto a quello dell'intera squadra. Dodici su venti vestono attualmente di bianconero, e - tra grandi ex e vecchie bandiere - tutti quanti hanno vinto almeno uno scudetto. Chiellini e Barzagli gli unici ad aver trionfato in tutti gli otto titoli tricolore consecutivi. Ma al primo posto…