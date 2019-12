L'attaccante polacco è tornato a lavorare in parte con il gruppo. Manca in partite ufficiali dall'1-1 di Champions League contro il Salisburgo. Ancelotti spera di averlo a disposizione per la trasferta di sabato 7 dicembre alla Dacia Arena contro l'Udinese

Potrebbe esserci qualche piccola speranza per Arkadiusz Milik di entrare nella lista dei convocati per la trasferta del Napoli sabato alle 18 a Udine, valida per la 15esima giornata di Serie A. L'attaccante polacco, assente dallo scorso 5 novembre per una lesione ai muscoli addominali (pareggio per 1 a 1 al San Paolo in Champions contro il Salisburgo) ha svolto parte della seduta in gruppo e ha poi completato la seduta con un allenamento personalizzato. Un dato che accende la speranza di vederlo a disposizione nel prossimo impegno ufficiale. "Lavoro differenziato - si legge nel report diffuso dalla società - invece per Allan, Ghoulam e Tonelli".

Le prossime ore, dunque, diranno se Milik, a segno 5 volte in 8 partite giocate in stagione tra campionato e Champions, potrà far parte della squadra del Napoli contro l'Udinese, anche se c'è da dire che il Napoli non ha nessuna intenzione di velocizzare il suo recupero e che, anche se dovesse farcela a tornare in lista, difficilmente sarà impiegato da Ancelotti. In ogni caso per l'allenatore azzurro, alle prese con una crisi di gioco e risultati che va avanti oramai da più di un mese, quella di oggi è un'ottima notizia in vista soprattutto del futuro prossimo della sua squadra.