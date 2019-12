Involontaria testata del centrale olandese all'arbitro Calvarese che, ancora a terra, ha dovuto interrompere il gioco. Per fortuna nessuna conseguenza per i due e partita che è potuta riprendere regolarmente

Episodio davvero curioso durante Inter-Roma: di rientro da un'azione offensiva il centrale difensivo nerazzurro, Stefan De Vrij, ha involontariamente dato una testata all'arbitro Calvarese. I due sono immediatamente caduti a terra con l'arbitro che ha sospeso la gara, rimasta ferma per almeno un minuto. Per fortuna non si è verificata nessuna conseguenza, il gioco è regolarmente ripreso con De Vrij e Calvarese che sono tornati ai propri posti.