Lazio Juve, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il secondo big match della 15^ giornata andrà in scena all'Olimpico sabato alle 20.45: tutte le informazioni per guardare la partita su Sky Sport

Lazio contro Juventus, terza contro seconda, Immobile contro CR7. C'è aria di grande calcio, domani sera a Roma per la 15^ giornata di Serie A: da un lato i biancocelesti di Inzaghi, la squadra più in forma del momento (sei vittorie consecutive) trascinata da Ciro numero 17 in versione deluxe (17 gol in 14 gare di campionato). Dall'altra la banda Sarri, che con il 2-2 contro il Sassuolo ha perso la leadership nell'ultima giornata e sarà chiamata a rispondere al risultato dell'Inter.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Lazio e Juventus, valida per la 15^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 7 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per gli abbonati Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN, la sfida sarà visibile anche in tv sul canale 209 di Sky.