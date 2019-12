Udinese Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari

Bianconeri e azzurri in campo alla Dacia Arena sabato alle 18, per la 15^ giornata di Serie A: tutte le informazioni per guardare la partita su Sky Sport

Crisi da archiviare, in casa Udinese ma anche per il Napoli. Alla Dacia Arena, per la 15^ giornata di Serie A, in palio punti pesanti per il campionato dei bianconeri di Gotti (sedicesimi in classifica) e degli azzurri di Ancelotti (a secco di vittorie nelle ultime sei). Nell'ultima giornata è arrivato un doppio tonfo (3-0 l'Udinese all'Olimpico contro la Lazio, colpo 1-2 del Bologna in casa del Napoli) che impone alle due formazioni di tornare a correre: Mertens e compagni, in particolare, stanno vivendo il momento più delicato della gestione Ancelotti.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Udinese e Napoli, valida per la 15^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 7 dicembre alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go.