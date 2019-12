Incetta sfiorata

Ronaldo premiato anche fuori dal campo. E che per poco non fa incetta di riconoscimenti: lo spot che lo vede protagonista, infatti, si è posizionato al 2° posto nelle classifiche della miglior sponsorizzazione in Asia da parte di uno sportivo, di una squadra o di un club e in quella per il miglior risultato pubblicitario in Asia per un influencer del 2019. L'ennesima conferma di come CR7 sia uno dei personaggi (sportivi e non) della nostra epoca. E in un momento non semplice con la Juventus, il nativo di Funchal si toglie una soddisfazione extracalcistica.