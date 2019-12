Brescia Lecce, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

Dare continuità al successo ottenuto contro la Spal che ha permesso alla squadra di abbandonare l’ultimo posto in classifica, portandosi a soli due punti dalla quartultima posizione: è questo l’obiettivo del Brescia di Corini che nella 16^ giornata di Serie A affronterà al Rigamonti il Lecce. La formazione giallorossa, reduce da tre gare utili consecutive (un vittorie e due pareggi, l’ultimo contro il Genoa nel precedente turno di campionato) occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica a quota 15 punti. La formazione allenata da Corini dovrà provare a ribaltare una statistica decisamente poco favorevole: il Brescia infatti non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A giocate contro i giallorossi; nella passata stagione, in Serie B, un successo a testa. Lecce che, insieme al Napoli, è la formazione che ha pareggiato più volte (sei) in questa Serie A.

Dove vedere Brescia-Lecce

La gara tra Brescia e Lecce, valida per la 16^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 14 dicembre allo stadio Rigamonti di Brescia con fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. Telecronaca dell’incontro affidata a Davide Polizzi, commento tecnico di Renato Zaccarelli, a bordocampo invece ci sarà Massimiliano Nebuloni.