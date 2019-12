Genoa Sampdoria, dove vedere la partita di Serie A in tv

Il fascino di una sfida sempre speciale con in palio tre importantissimi punti per provare a dare respiro alla classifica e allontanarsi dalla zona salvezza. Genoa-Sampdoria, terzo e ultimo anticipo del sabato della 16^ giornata di Serie A, potrebbe essere la gara della svolta per entrambe le squadre, protagoniste di un avvio di stagione davvero complicato: i rossoblù occupano il terzultimo posto in classifica a quota 11 punti, preceduti proprio dai blucerchiati a quota 12. I precedenti più recenti sorridono alla squadra oggi allenata da Ranieri: il Genoa infatti non ha vinto nessuno degli ultimi sei derby di Serie A (2N, 4P) e non ha trovato la rete in quattro di questi incontri. L’ultima volta in cui la Sampdoria è rimasta imbattuta per almeno sette sfide consecutive di campionato contro il Genoa risale al periodo tra marzo 1991 e dicembre 1994 (otto sfide in quel caso). La squadra di Motta arriva al match reduce dal pareggio in trasferta con il Lecce, mentre la Sampdoria è stata sconfitta in casa dal Parma.

Dove vedere Genoa-Sampdoria

La gara tra Genoa e Sampdoria, valida per la 16^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il derby della Lanterna sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.