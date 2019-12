Cagliari-Lazio, Maran: "Sfidiamo squadra più difficile, ma vogliamo continuare a sognare"

Nel Monday Night big match tra la terza e la quarta della classifica. L'allenatore rossoblù: "Affrontiamo la squadra più difficile del momento, ma abbiamo delle opportunità. Gigi Riva presidente onorario? Una grandissima gioia, ma non si è mai staccato da noi". Cagliari-Lazio è in diretta esclusiva lunedì 16 dicembre su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Alla Sardegna Arena, nel Monday night, c’è aria di spareggio. Il Cagliari quarto in classifica sfida la Lazio, terza. “Un bell’effetto – le parole nella conferenza della vigilia di Rolando Maran - ci siamo ritagliati questa situazione di prestigio e ora vogliamo onorarla”. Di fronte, però, ci sarà la “squadra più difficile del momento, viene da sette vittorie. Una partita insidiosa – ha aggiunto l’allenatore rossoblù -, ma ci sono delle opportunità anche per noi. Restiamo concentrati. Vogliamo continuare a sognare e, con l'aiuto di tutti, cercheremo di fare qualcosa di straordinario ". Anche per il Cagliari, il momento è super: arriva alla sfida da 13 risultati utili di fila. Ma, soprattutto con la Samp e con il Sassuolo, ha rischiato. "A Reggio Emilia- ha spiegato ancora Maran - eravamo reduci da due partite giocate in pochi giorni e un calo fisiologico ci stava. Ma in generale la squadra sta mostrando un grandissimo rendimento".

I gol subiti nelle ultime giornate

Nelle ultime giornate, però, in difesa ci sono stati troppi problemi: “Non mi soffermerei sui dati dei gol incassati, anche se dobbiamo essere più bravi e attenti, soprattutto nella fase di possesso il modo di interpretare la gara da parte nostra è sempre lo stesso". I tifosi hanno già risposto alla chiamata: lo stadio sarà pieno. "E’ un segnale che abbiamo trasmesso entusiasmo e che credono in noi. Questo ci riempie di orgoglio".

Gigi Riva nuovo presidente onorario

Dalla prossima settimana, come ha annunciato il presidente Tommaso Giulini, ci sarà un ‘rinforzo’ molto apprezzato: il presidente onorario Gigi Riva: “Una gioia e un grandissimo orgoglio per tutti noi – ha detto Maran a Sky -. Anche se lo sentiamo parte integrante, non si è mai staccato da noi. E’ prima di tutto un esempio, uno spot a cosa vuol dire passione, sentirsi parte integrante di un’Isola, della maglia, della squadra. Io credo che sia un esempio da seguire perché fa bene a tutti quanti”.