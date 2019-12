La sfida alla Sardegna Arena chiude la 16^ giornata di Serie A: Cagliari in vantaggio dopo il primo tempo per 1 a 0 sulla Lazio. A decidere per ora la partita il gol di Simeone. La diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

CAGLIARI-LAZIO 1-2 LIVE

8' Simeone (C), 93' Luis Alberto (L), 98' Caicedo

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80' Oliva), Ionita (83' Faragò); Nainggolan (94' Deiola), Joao Pedro; Simeone. All. Maran

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (64' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56' Jony); Correa, Immobile. All. Inzaghi

Ammoniti: Luis Alberto (L), Nandez (C), Klavan (C), Ionita (C), Pisacane (C), Cataldi (L)