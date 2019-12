Fiorentina Inter, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

I viola cercano un successo per allontanare la crisi, i nerazzurri vogliono vincere per mantenere il primato in classifica. Diretta 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 anche 4K HDR con Sky Q satellite

Obiettivi diversi, ma tre punti importantissimi per entrambe le squadre. Promette gol, emozioni e spettacolo la sfida tra Fiorentina e Inter che chiuderà la domenica calcistica della 16^ giornata di Serie A. La formazione viola, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, è chiamata a svoltare: un successo che permetterebbe di dare ossigeno alla classifica (Fiorentina al tredicesimo posto a quota 16 punti), rafforzando la posizione in panchina di Montella, a rischio dopo gli ultimi risultati negativi. Dall’altra parte però ci sarà l’Inter di Antonio Conte: un successo consentirebbe ai nerazzurri di mantenere il primato in classifica al di là del risultato della Juve (seconda a -2) e aiuterebbe a smaltire la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Dove vedere Fiorentina-Inter

La partita tra Fiorentina e Inter, valida per la 16^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); la gara sarà visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro anche in streaming sull’app Sky Go. La telecronaca di Fiorentina-Inter sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Luca Marchegiani, a bordocampo invece ci saranno Andrea Paventi e Vanessa Leonardi.