Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Moduli uguali ma momenti stagionali diversi, per Fiorentina e Inter. Bastoni cerca spazio, ma Conte non fa turnover. Tra i viola, Boateng favorito su Vlahovic in attacco affianco a Chiesa

La Fiorentina per interrompere il periodo di crisi e rilanciarsi, l’Inter per rimanere ben salda in vetta alla classifica: obiettivi molto diversi, per le due squadre che si affronteranno nel posticipo della 16^ giornata. Vincenzo Montella non abbandona il 3-5-2, con Dragowski in porta e davanti a lui Milenkovic, Pezzella e Caceres. Quindi Lirola e Dalbert esterni a tutta fascia, con Pulgar, Badelj e Castrovilli in mezzo al campo. In avanti c’è Chiesa e con lui dovrebbe essere Kevin-Prince Boateng, in ballottaggio con Vlahovic per dare peso all’attacco viola.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Vincenzo Montella.

Stesso modulo per l’Inter di Antonio Conte, che vuole lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League. Con Handanovic tra i pali, la difesa a tre sarà composta da Godin, De Vrij e Skriniar, con Bastoni che scalpita per una maglia di titolare che però al momento non è così probabile. Vecino, Brozovic e Borja Valero comporranno il centrocampo nerazzurro, sugli esterni agiranno D’Ambrosio e Biraghi, con Lazaro possibile ricambio per uno dei due. Candreva potrebbe recuperare almeno per andare in panchina, ma si saprà di più soltanto nelle prossime ore. In avanti inamovibile il tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2)probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte.