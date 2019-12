Parla l'allenatore dell'Inter dopo il pareggio con la Fiorentina: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti, meritavamo qualcosa in più ma non credo ci sia qualcosa da recriminare sull'impegno dei ragazzi"

L'Inter pareggia al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Antonio Conte si fa recuperare al fotofinish dopo essere stata in vantaggio fino al 92'. L'allenatore parla della prestazione dei suoi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo raccolto meno di quello seminato. Bisogna andare avanti. Oggi c'è stata una buona risposta da parte della squadra. Dispiace perché meritavamo qualcosa in più sia oggi che contro il Barcellona e la Roma. Bisogna cercare di migliorare in tutte le situazioni. Non penso ci sia da recriminare sull'impegno dei ragazzi. Il portiere loro è stato strepitoso. Potevamo sfruttare meglio delle situazioni ma stiamo parlando di ragazzi che stanno giocando sempre per forza di cose. È inevitabile pagare qualcosa a livello di stanchezza. Vediamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Trovare una condizione fisica ideale è difficile con tutte queste partite. Romelu e Lautaro stanno giocando sempre. Posso solo ringraziarli, avrebbero bisogno di rifiatare ma non è possibile. Cerchiamo di stare compatti e collegati con i reparti".