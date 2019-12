L'allenatore rossonero recrimina per le troppe occasioni non concretizzate: "La prestazione c'è stata, mancata la precisione e la qualità per fare gol. Create 9-10 palle gol chiare, una vittoria sarebbe stata molto importante per la nostra classifica. Piatek? Serve equilibrio nei giudizi"

Tante occasioni da gol, ma alla fine il Milan sbatte sul Sassuolo e nel giorno delle celebrazioni per il 120° compleanno della società rossonera, viene bloccato sullo 0-0. Un pareggio che lascia rammarico a Stefano Pioli, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Potevamo fare meglio nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Abbiamo creato 9-10 occasioni da gol chiare, c'è mancata la determinazione e la qualità per concretizzare. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, vorrà dire che dovremo fare ancora meglio".

"Piatek? Ci vuole equilibrio nei giudizi"

78 i minuti giocati da Piatek, prima dell'ingresso di Leao che ha colpito due pali nel finale di gara. Nonostante la prestazione dei due attaccanti, i gol faticano ad arrivare: "Leao oggi ha fatto bene, siamo una rosa con tanti buoni giocatori e poi c'è un allenatore che fa le scelte. La squadra oggi ha giocato con grande generosità, con un po' più di precisione e determinazione l'avremmo portata a casa. Sarebbe stata importante la vittoria per la nostra classifica, ci teniamo la striscia positiva che è la più lunga dall'inizio del campionato. Il nostro limite è che per segnare dobbiamo creare una quantità di occasioni pesante, ma non è solo colpa degli attaccanti. Piatek è cresciuto nelle ultime partite, ci vuole più equilibrio nei giudizi: 7 giorni fa era il salvatore della patria, adesso non si può dire che è colpa sua se non abbiamo vinto".