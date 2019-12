"Ibrahimovic - spiega Paolo Maldini a Sky Sport - è sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ma ci sono anche altre opzioni. Più si va in là e più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 28 ottobre". Lo svedese non ha ancora detto sì all'offerta presentata nelle scorse settimane dal Milan e il club stesso comincia ad avere più di qualche dubbio sulla positiva conclusione della vicenda. Ibrahomovic è anche molto tentato dall'ipotesi Napoli, nonostante il momento che sta vivendo la nuova squadra di Rino Gattuso. La moglie di Ibra, invece, preferirebbe rimanere a Milano.

Le alternative a Ibra



Il Milan su mercato cercherà probabilmente un difensore ("L'infortunio di Duarte ci ha messo in difficoltà, il ritorno di Caldara ci rasserena") e forse un centrocampista. E in attacco, se non dovesse arrivare Ibra? "Siamo aperti a vedere giocatori di talento", ha chiosato Maldini.