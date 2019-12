Roma-Spal, Fonseca: "L'atteggiamento è quello giusto, voglio una squadra ambiziosa"

Petagna spaventa la Roma, che nel secondo tempo reagisce con Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan. Vittoria importante per i giallorossi, che allungano ancora sull'Atalanta e sul Napoli. Soddisfatto Paulo Fonseca: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliamo delle occasioni ma giochiamo con intensità – ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport - Il risultato dell'intervallo non era giusto, perché avevamo fatto una buona prima parte. Poi nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni e abbiamo fatto questi tre gol. Era importante vincere, tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento. Questo è lo spirito con cui dobbiamo sempre giocare. I giocatori sanno che per me la cosa più importante è il coraggio. La Roma deve essere ambiziosa, dobbiamo sempre giocare per vincere".

"Mai problemi con Florenzi, gran professionista"

Fonseca parla poi della squadra, a partire dall'abbraccio ad Alessandro Florenzi dopo l'assist per Mkhitaryan: "Ha giocato bene e, come ho sempre detto, è un gran professionista. Non ha nessun problema con me, ho solo dovuto fare delle scelte. Il rientro degli infortunati? Penso che sarà una cosa molto positiva, poi dovranno lottare per avere una maglia da titolare. Ma per me è molto meglio quando abbiamo tutta la squadra a disposizione, vediamo quando ritorneranno. Penso che a breve accadrà".