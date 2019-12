Roma, allenamento a porte aperte il 1° gennaio al Tre Fontane: posti esauriti

Sono andati esauriti in poche ore i 2600 posti messi a disposizione dalla Roma per assistere all’allenamento della squadra di Paulo Fonseca in programma il prossimo 1° gennaio allo stadio Tre Fontane. Lo ha comunicato il club giallorosso, che ha scelto di iniziare il 2020 insieme ai propri tifosi. Nell’ultimo turno di campionato contro la Spal, infatti, Dzeko e compagni sono scesi in campo all’Olimpico per l’ultima volta nel 2019, mentre partiranno per le vacanze dopo l’ultima trasferta dell’anno sul campo della Fiorentina. Per questo la società, in vista della ripresa del campionato (Roma-Torino, in programma il 5 gennaio 2020 alle 20:45), ha deciso di svolgere una speciale seduta a porte aperte davanti ai propri sostenitori: per assistere all’allenamento era necessario registrarsi attraverso un form pubblicato sul sito del club. Un regalo molto apprezzato dai tifosi, che hanno risposto immediatamente facendo sentire tutto il proprio entusiasmo.