Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

L'anticipo della 17^ giornata va in scena mercoledì perché i bianconeri domenica saranno impegnati in Supercoppa Italiana: tutte le informazioni per guardare la partita su Sky Sport

Effetto Ranieri contro effetto dicembre. Da una parte la Sampdoria reduce dalla vittoria nel derby, dall'altra la Juve di un CR7 tornato a pieno regime (5 gol nelle 4 gare di questo mese). I bianconeri avranno l'occasione di compiere il ribaltone in vetta ai danni dell'Inter, in campo tre giorni dopo. Maggiori pressioni, invece, in casa blucerchiata: finito il match di Marassi, ci sarà subito Brescia-Sassuolo per il recupero della 7^ giornata. Altro potenziale sorpasso, stavolta in zona salvezza.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Sampdoria e Juventus, valida per la 17^ giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato.