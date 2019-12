Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

La Sampdoria ha vinto nel finale il derby di Genova, la Juventus si è rialzata travolgendo l'Udinese e ha riagganciato l'Inter al primo posto. Le due squadre devono mettere subito da parte l'ultimo, positivo weekend per rituffarsi immediatamente nel campionato. A Marassi saranno proprio Sampdoria e Juventus ad aprire la 17^ giornata, gara anticipata di qualche giorno a causa dell'impegno dei bianconeri in Supercoppa Italiana. I bluerchiati cercano punti pesanti per la salvezza, i bianconeri vogliono mettere pressione all'Inter impegnata sabato alle 18 contro il Genoa.

La probabile formazione della Sampdoria

Il gol di Gabbiadini ha permesso alla Sampdoria di vincere il derby e ritrovare entusiasmo. L'ex attaccante del Napoli dovrebbe essere presente in attacco, questa volta dal primo minuto, al fianco di Fabio Quagliarella. L'alternativa a Gabbiadini è Gaston Ramirez. Ranieri potrebbe coprirsi un po' schierando Murillo in posizione di terzino destro, con Ferrari e Colley centrali e Murru a sinistra. L'esterno destro di centrocampo dovrebbe essere Depaoli, con Thorsby e Linetty centrali e Jankto a sinistra. Difficile che Ekdal recuperi, in quel caso ci sarà lui al centro con Linetty spostato sulla fascia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri



La probabile formazione della Juventus

"Tridente? Non ho ancora deciso", ha dichiarato Maurizio Sarri. Ma dopo la prestazione contro l'Udinese, l'allenatore bianconero dovrebbe nuovamente riproporre Paulo Dybala dietro Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. In porta ci sarà ancora Buffon mentre la difesa sarà quella titolare, con Cuadrado e Alex Sandro ai lati di Bonucci e De Ligt. A centrocampo, invece, Rabiot e Matuidi accompagneranno Miralem Pjanic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. All. Sarri