Quanta fatica fa il centrocampo con questo modulo?

"Sicuramente il sistema di gioco che stiamo adottando è dispendioso e difficile da sostenere per 90 minuti. Si creano spazi ampi, non bisogna sostenere solo i tre giocatori offensivi. Fino a quando la pressione ci consente di andare a recuperare la palla persa è più facile. Con il tridente in campo serve pressare alto e grande applicazione mentale, come nel primo tempo con l'Udinese".