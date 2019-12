Siparietto canoro per i due talenti giallorossi, protagonisti in occasione della festa natalizia della società. Direttamente sul palco e accompagnati dai musicisti, Zaniolo e Mancini intonano la celeberrima "Bella Ciao": si tratta del brano emblema della lotta partigiana in Italia, canzone tornata d'attualità grazie alla serie televisiva "La casa di carta"