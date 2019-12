Divertente messaggio dell'ex difensore, uno specialista nel gioco aereo in carriera. Il destinatario su Instagram è il fuoriclasse della Juve, strepitoso protagonista a Marassi segnando con un'elevazione di 2.56 metri. Imbattibile CR7? Non proprio, l'ha ricordato lo stesso Materazzi

Basterebbero i numeri, ma che dire della prodezza di Cristiano Ronaldo? Ha fatto il giro del mondo il suo gol del 2-1 a Marassi, tre punti d’oro per la Juventus trascinata dal suo fuoriclasse. Volano i bianconeri e pure il portoghese di testa: raggiunta un’altezza di 2.56 metri, 0.92'' il tempo di sospensione e 71 i centimetri del suo stacco da applausi. Prodezza che s’iscrive tra i più celebri gol in volo nella storia del calcio, lui che in passato aveva già dimostrato tutta la sua qualità in questo fondamentale. Applausi a CR7 anche da parte di chi, in passato, si è regalato più di una gioia dall’alto dei suoi 193 centimetri. Parliamo di Marco Materazzi, ex difensore tante volte letale in area avversaria. E ricordando una sua firma indimenticabile, Matrix ha "sfidato" Cristiano attraverso Instagram.

Ricordate il 2006? Matrix volò in cielo

Il post di Materazzi mette a confronto due reti ad altissima quota: da una parte c’è proprio Ronaldo e il suo gol a 2.56 metri, dall’altra lo stacco dello stesso difensore a… 2.70 metri. Sono 14 i centimetri in più nell'elevazione risalente al 22 giugno 2006, quando l’allora difensore dell’Inter superò Cech nella fase a gironi del Mondiale. A chiudere la partita contro la Repubblica Ceca ci pensò Inzaghi con il definitivo 2-0 (con buona pace di Barone), marcia nel girone dell’Italia futura campione del mondo grazie ad un altro gol di Matrix in finale contro la Francia. Si scherza sui social: "Bravo Air CR7… quasi come me. Complimenti per il gol!", le parole di Marco accompagnate all’hashtag "Fenomeno".