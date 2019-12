1/21 ©Getty

Si sale in cielo per raggiungere il pallone, lo sa bene Cristiano Ronaldo. È lui il protagonista assoluto in Sampdoria-Juventus, merito del capolavoro realizzato a Marassi: il fuoriclasse portoghese ha colpito di testa ad un’altezza di 2.56 metri, 0.92'' il tempo di sospensione staccando di 71 centimetri. Non era la prima volta per CR7 in carriera, lui che come tanti big ha realizzato in elevazione reti memorabili. Stacchi impressionanti e gol entrati nella storia: ripercorriamo tutti i "voli" più famosi nel calcio

CR7 vola, salto record e incredibile gol alla Samp