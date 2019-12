Fiorentina-Roma, Chiesa non convocato: problemi alla caviglia

Federico Chiesa non sarà a disposizione di Vincenzo Montella per la sfida contro la Roma. La Fiorentina sfiderà venerdì sera i giallorossi, ma per quell’occasione oltre a Franck Ribéry dovrà fare a meno anche dell’attaccante italiano, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia. "Il calciatore Federico Chiesa è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L'atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all'infortunio rimediato nella gara di campionato contro l'Inter" si legge sul sito ufficiale del club. Da monitorare anche la situazione a centrocampo: Badelj e Castrovilli, infatti, non sono al meglio della condizione anche se sono stati entrambi convocati.

L’elenco dei convocati

Di seguito, l’elenco dei calciatori convocati in ordine alfabetico dalla Fiorentina per la sfida di venerdì sera contro la Roma: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.