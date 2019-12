Ibrahimovic lancia sondaggio su Instagram, Pazzini: "Non copiare l'esultanza"

Giampaolo Pazzini e Zlatan Ibrahimovic si sono sfidati tante volte in Serie A e, qualora lo svedese dovesse scegliere ancora il campionato italiano, potrebbero tornare presto a farlo. Nel frattempo i due sono stati protagonisti di un piccolo siparietto su Instagram. Zlatan Ibrahimovic, infatti, in uno dei suoi post ha imitato proprio l'esultanza del centravanti del Verona, con le due dita a indicare gli occhi. Il tutto accompagnato da una domanda: "Cosa conta di più per Zlatan? Vincere o una mentalità vincente?".

La risposta di Pazzini

Il post dello svedese non è sfuggito a Giampaolo Pazzini, che lo ha prontamente ripreso con uno screen. "Occhio Zlatan, ho il copyright", il commento aggiunto dall'attaccante italiano nella storia in cui ha ripreso Ibra. Il tutto accompagnato, ovviamente, da una faccina sorridente. Pazzini è ritornato a esultare in Serie A proprio nell'ultimo weekend, aprendo la straordinaria rimonta della squadra di Juric contro il Torino da 0-3 a 3-3. Ora il siparietto social con Zlatan Ibrahimovic, con l'esultanza che lo ha reso celebre in Italia e non solo.