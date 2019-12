L'anticipo del venerdì sera è stato affidato a Orsato, con Aureliano al VAR. Inter-Genoa sarà diretta da Pairetto con Di Bello assistente in video. Per il derby tra Atalanta e Milan scelto il romano La Penna

Dopo l'anticipo tra Sampdoria e Juventus, diretto da Rocchi, e il recupero della 7^ giornata Brescia-Sassuolo, arbitrato da Di Bello, è stato completato il quadro delle designazioni relative alla 17^ giornata di campionato, l'ultima del 2019. L'anticipo del venerdì sera, tra Fiorentina e Roma, è stato affidato all'esperto Daniele Orsato della sezione di Schio. Sarà assistito da Tegoni e Del Giovane, con Manganiello quarto uomo e Aureliano e Schenone in sala video. A Bergamo dirigerà la sfida tra Atalanta e Milan l'arbitro La Penna di Roma 1, con il supporto in sala VAR di Irrati e Di Paolo. La capolista Inter, impegnata col Genoa, sarà diretta da Pairetto con l'internazionale Di Bello al VAR. Spazio anche ad un arbitro dell'organico di Serie B: Parma-Brescia sarà diretta da Francesco Fourneau di Roma 1, per quella che sarà la sua quarta partita nel massimo campionato. Si ricorda che in questo weekend ci sarà la Supercoppa Italiana a Riyad, dove si sfideranno Juventus e Lazio: Calvarese arbiterà la sfida, Costanzo e Peretti saranno gli assistenti, il quarto uomo sarà Maresca con Mazzoleni e Giacomelli in sala video.

ATALANTA – MILAN domenica ore 12:30



LA PENNA di Roma 1

MELI di Parma – FIORITO di Salerno

IV: MARIANI di Aprilia

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: DI PAOLO di Avezzano (VAR Pro)

FIORENTINA – ROMA venerdì ore 20:45

ORSATO di Schio

TEGONI di Milano – DEL GIOVANE di Albano Laziale

IV: MANGANIELLO di Pinerolo

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: SCHENONE di Genova

INTER – GENOA sabato ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

COLAROSSI di Roma 2 – GORI di Arezzo

IV: ABBATTISTA di Molfetta

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: DE MEO di Foggia

LECCE – BOLOGNA domenica ore 15:00

ABISSO di Palermo

CARBONE di Napoli – BACCINI di Conegliano

IV: BARONI di Firenze

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: PRETI di Mantova

PARMA – BRESCIA domenica ore 15:00

FOURNEAU di Roma 1

BINDONI di Venezia – VALERIANI di Ravenna

IV: ROS di Pordenone

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: TOLFO di Pordenone

SASSUOLO – NAPOLI domenica ore 20:45

CHIFFI di Padova

LIBERTI di Pisa – BRESMES di Bergamo

IV: DIONISI di L’Aquila

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: VIVENZI di Brescia

TORINO – SPAL sabato ore 20:45

FABBRI di Ravenna

DI IORIO di Vco – SCATRAGLI di Arezzo

IV: SACCHI di Macerata

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: LONGO di Paola

UDINESE – CAGLIARI sabato ore 15:00

PICCININI di Forlì

GALETTO di Rovigo – PRENNA di Molfetta

IV: SERRA di Torino

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: DI VUOLO di Castellammare