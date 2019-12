Smalling verso convocazione per Fiorentina-Roma: le ultime news da Trigoria

Il difensore inglese si è allenato regolarmente in gruppo a Trigoria: si va verso la convocazione per Fiorentina-Roma, Fonseca potrebbe utilizzarlo contro la squadra viola

Arrivano buone notizie per la Roma da Trigoria: Chris Smalling ha recuperato dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro che lo ha costretto a saltare la partita di Europa League contro il Wolfsberg e quella di campionato contro la Spal. Il difensore inglese si è allenato regolarmente con il gruppo, partecipando all'intera rifinitura in vista dell'anticipo di Serie A contro la Fiorentina. Si va verso la convocazione, probabile anche il suo utilizzo contro i viola. Contro la Spal la difesa era stata guidata da Cetin e Fazio ma, per la difficile trasferta di Firenze, Fonseca dovrebbe quindi recuperare i suoi due centrali titolari. Mancini certamente rientrerà dalla squalifica e da Trigoria arrivano buone notizie anche riguardo le condizioni di Smalling. Crescono dunque le possibilità che Fonseca possa schierare la coppia che fin qui ha dato maggiori garanzie, per provare a chiudere il 2019 con un'altra vittoria.